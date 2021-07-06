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Митрополит Антоний рассказал об опасности спортивного фанатизма

06.07.2021 / 18:00
Митрополит Антоний рассказал об опасности спортивного фанатизма
Источник: Центр информации УПЦ
По мнению митрополита Антония плох не спорт и не феномен болельщиков, а «плох фанатизм, плоха ненависть, плоха агрессия и неадекватность, которые разжигают греховные страсти и толкают людей на преступления»

Плох не спорт и не феномен болельщиков, а плох фанатизм, ненависть, агрессия и неадекватность.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на kp.ua, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

Владыка написал, что людям нужно выплескивать свои эмоции, и один из способов, помогающих сделать это, – феномен болельщиков в спорте.

«Болея за свою команду, человек испытывает много эмоций - здесь и чувство единения с единомышленниками и любимой командой, здесь и сопереживание, и волнение, и радость от победы или грусть от поражения. Казалось бы, все хорошо, но увы…», - сказал митрополит Антоний.

Архиерей напомнил, что очень часто соперничество с болельщиками противоположной команды превращается во враждебность и злобу, а проигрыш вызывает агрессию.

«Сколько случаев, когда разгневанные болельщики устраивают потасовки, беспорядки и громят все вокруг себя, теряя человеческий облик. Чувство единства вырождается в стайное или даже стадное чувство. Вероятно, неслучайно многие радикальные политические группировки напрямую связаны с футбольными фанатами», – подчеркнул он.

Вместе с тем, владыка отметил, что «спортивный фанатизм в том или ином виде присутствовал еще в глубокой древности».

«Даже в православнейшей Византии были свои спортивные фанаты, которые болели за команды колесничих на скачках в Константинополе», а первый храм Святой Софии «был сожжен в результате бунта константинопольской черни, спровоцированной спортивными фанатами скачек. Византийские болельщики даже представляли отдельные политические группировки и буйно защищали их интересы», – пишет владыка.

По мнению митрополита Антония плох не спорт и не феномен болельщиков, а «плох фанатизм, плоха ненависть, плоха агрессия и неадекватность, которые разжигают греховные страсти и толкают людей на преступления».

Владыка напомнил, что «лекарство от этого то же, что и для борьбы со всеми прочими страстями: это сдержанность, трезвомыслие, памятование о Боге и молитва».

«Если же христианин видит, что, оказавшись на стадионе в бушующей толпе болельщиков, он теряет собственное «я«, начинает испытывать нездоровое возбуждение и агрессию, это значит, что спортивные зрелища не для него и их стоит избегать, как любого искушения. Главное - всегда и во всех условиях оставаться человеком», – подытожил митрополит Антоний.

Источник: Inpress.ua
спорт, упц, митрополит Антоний
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