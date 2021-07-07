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Ситуация с COVID-19 в Украине может ухудшиться уже в июле - KSE

07.07.2021 / 09:03
Ситуация с COVID-19 в Украине может ухудшиться уже в июле - KSE
Несмотря на стабильную ситуацию с COVID-19 в Украине, эксперты предупреждают о возможном ухудшении в конце июля. Сейчас в Европе стремительно распространяется новый штамм коронавируса "Дельта".

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко во время онлайн-брифинга 6 июля.

По словам эксперта, на прошлой неделе, количество новых зарегистрированных случаев заражения на территории Европы выросло на 44%. Большая часть из них - новый штамп "Дельта", который также недавно обнаружили и в Украине.

"Фиксируется резкая вспышка после долгого спадения, за которым шли Европа и Украина. В тройку стран, которые были эпицентрами вспышки - Великобритания, Португалия и Россия - добавилась Испания", - отметил Юрий Ганиченко.

Украина, тем временем и в дальнейшем находится на привычном 10 месте в зеленой зоне. Показатель заболеваемости COVID-19 - 1,8%, а показатели смертности от болезни и занятости медицинских ресурсов - продолжают уменьшаться.

Впрочем, Ганиченко убежден в том, что ситуация с COVID-19 на территории Украины может ухудшиться уже в конце июля или начале августа.

"Период отпусков - опасен. Это внешняя угроза и для Украины также. Заболевание перебрасывается из страны в страну", - добавил эксперт.

Стоит отметить, что в Центре общественного здоровья, со своей стороны, убеждены в том, что повышения уровня заболеваемости стоит ожидать осенью.

Юрий Ганиченко отметил, что Украине необходимо увеличить темпы вакцинации до 250 тысяч человек в сутки (в 3-4 раза больше, чем сегодня).

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коронавирус, Дельта, COVID-19
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