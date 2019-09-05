Главного лесника Житомирщины, которого отчитал Зеленский, уволили

Об этом свидетельсвует пост Андрея Куринского в Facebook.

Прямая речь Куринського: "Уважаемые житомиряне, лесоводы, коллеги! Спасибо за возможность работать с вами все это время... Но случилось, что случилось... Лесоводы и граждане, которые искренне и сознательно интересуются лесной отраслью и лесом, смогут "отделить зерна от плевел".

Куринский опубликовал приказ Госагентства лесных ресурсов от 30 августа о своем увольнении.

Он поблагодарил лесников за совместную работу, и признал, что "совместно что-то удалось сделать, а что-то – нет".

Напомним, 12 августа во время визита в Житомирскую область президент Владимир Зеленский заставил руководителя областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского написать заявление об увольнении по собственному желанию.

По словам президента, Куринский был задействован в схеме незаконной добычи янтаря.

Источник