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Зеленский выбил из главного лесника Житомирщины увольнение "по собственному"

13.08.2019 / 11:17
Президент Владимир Зеленский заставил руководителя Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского написать заявление об увольнении по собственному желанию.

 

Об этом он заявил во время совещания с участием руководства Житомирской области 12 августа.

Зеленский сначала заслушал заместителя прокурора области Олега Мостиховского о противодействии схемам в бурштинокопанни, но через несколько минут перебил его.

"Вы говорите мне сейчас о мелочах, какие-то штрафы, какая-то группа работает. Мы говорим о глобальной проблеме. И хотим решить эту проблему. А вы сейчас мне совсем не помогаете", - возмутился Зеленский.

Он спросил, знает ли заместитель прокурора Куринского Андрея Борисовича.

В это время сам Куринский встал, и Зеленский уже обратился к нему: "Добрый день. Ну, вы в этой схеме, мне пишут. Странно? Ну как странно? У меня есть статистика, вы в этой схеме, все решается через вас. Клевета? Кем клевета? Ну, вы ничего не знаете? Что происходит в целом в области? Вы на нас смотрите, как на ... извините, не хочу говорить, потому что в эфире мы".

"Нам говорят, вы в схеме. Вы лично. О, еще есть такой бандит "Пират" Виктор Олийнык. И о нем ничего не знаете? Не знаете этого человека даже? Угу ... Понял вас. Ну хорошо, будем по-другому. А очень хотите работать? Вы не полезны государству. Не полезны", - сказал Зеленский.

После этого новоназначенный глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко рассказал, что в области последние 5 лет "вакханалия и коррупция" и добавил, что будет инициировать аудит всех лесных хозяйств области.

Зеленский снова вернулся к Куринскому.

"Вы сколько лет работаете? 5 лет. Это все при вас получается. Понимаете? Именно 5 лет разворовывания. Если вы не нужны государству, можете пойти поискать другую работу? Вы можете сам уволиться? Или будете, как налоговики – они из одной области бегут от нас в другую. Можно договориться, что уволитесь, и все. Когда надо? Надо 5 лет назад, я уже это понял. Поэтому надо, если можно, завтра. Можно? Да. Спасибо", - подытожил Зеленский.

Напомним: 6 июля президент Владимир Зеленский на совещании таможенников на КПП "Ужгород" призвал руководителей Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен написать заявления об увольнении.

13 июня Зеленский в ходе совещания в Администрации морских портов в Одессе потребовал отставки и.о. председателя Государственной фискальной службы Александра Власова.

2 августа во время представления губернатора Ивано-Франковской области президент Владимир Зеленский обязал переизбранного нардепа-мажоритарщика Андрея Иванчука профинансировать строительство местной дороги на 175 млн гривен.

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лес, Житомирская область, Зеленский, Куринский
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