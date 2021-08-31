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В Запорожской области верующие УПЦ прошли 30 км крестным ходом с молитвой об исцелении онкобольных

31.08.2021 / 17:25
В Запорожской области верующие УПЦ прошли 30 км крестным ходом с молитвой об исцелении онкобольных
Источник: Центр информации УПЦ
Духовенство и верующие прошли с иконами Богородицы «Всецарица» и «Самарская» («Новокайдакская») от Свято-Николаевского женского монастыря Запорожья в Свято-Елизаветинский женский монастырь поселка Камышеваха

В Запорожской области верующие Украинской Православной Церкви прошли 30 км крестным ходом к чудотворной иконе Богородицы «Всецарица» в Свято-Елизаветинском монастыре.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, крестный ход с молитвой об исцелении онкобольных возглавил митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

«Многие обращаются ко мне лично и в храмы с просьбой помолиться об исцелении страдающих онкологическими заболеваниями разной степени тяжести, облегчении страданий болящих. Во всем мире особым почитанием пользуется икона Божией Матери «Всецарица», известная как врачевательница от этого недуга. В Свято-Елизаветинском монастыре поселка Камышеваха находится уже ставший чудотворным список образа Богоматери «Всецарица». Учитывая многочисленные просьбы, было принято решение совершать в канун праздника этой почитаемой иконы крестный ход, соединив молитвенным шествием два женских монастыря Запорожской епархии – Свято-Николаевский и Свято-Елизаветинский», - рассказал митрополит Лука.

Духовенство и верующие прошли с иконами Богородицы «Всецарица» и «Самарская» («Новокайдакская») от Свято-Николаевского женского монастыря Запорожья в Свято-Елизаветинский женский монастырь поселка Камышеваха.

По мнению участников шествия, совершаемый крестный ход является настоящим событием для верующих, – и не только Запорожской епархии.

«Крестный ход даёт реальную возможность по-настоящему, явственно засвидетельствовать о Христе и вере. Проходя по улицам городов и сёл, не только сами вдохновляемся молитвой, но и помогаем случайным людям на улице задуматься над своей жизнью. У них нет другой возможности услышать Благую весть», - сказали верующие.

Источник: Inpress.ua
крестный ход, упц, запорожская епархия
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