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В Виннице в ПЦУ всполошились из-за панихиды на могиле митрополита УПЦ у захваченного храма

05.06.2019 / 17:38
В Виннице в ПЦУ всполошились из-за панихиды на могиле митрополита УПЦ у захваченного храма
Винница Источник: Центр информации УПЦ
В ПЦУ не упустили попытку «перевести» к себе покойного митрополита

В Виннице представители новой Православной Церкви Украины с негодованием откликнулись на панихиду верующих Украинской Православной Церкви, которые в годовщину смерти своего покойного митрополита пришли помолиться у его могилы возле захваченного Спасо-Преображенского собора.

Как сообщает Центр информации УПЦ, памятную литургию в 12-ю годовщину кончины митрополита УПЦ Макария (Свистуна) возглавил архиепископ Винницкий и Барский Варсонофий, а помолиться за покойного архипастыря пришли сотни верующих со всего города.

При этом в новой Православной Церкви Украины панихиду УПЦ на могиле митрополита восприняли как провокацию и тут же приняли решение помолиться в соборе.

Как сообщается на сайте Винницкой епархии ПЦУ, решение о срочном служении молебна принял (экс-митрополит УПЦ, - ред.) Симеон, перешедший после получения Томоса в новую Церковь.

«Очередную такую попытку (провокации, - по тексту ранее) священнослужители УПЦ МП осуществили 4 июня, когда пришли для совершения богослужения на могиле почившего митрополита Макария (владыка Макарий скончался в этот день 12 лет назад и был похоронен на территории Спасо-Преображенского собора)», - сказано сообщении на сайте новой Православной Церкви Украины.

Примечательно, что и сам сайт, как и Преображенский собор, ранее принадлежал УПЦ, однако после перехода в ПЦУ Винницкий митрополит Симеон «прихватил» с собой материальные ценности, имущество, а также интернет-ресурс УПЦ.

Верующие УПЦ после молебна мирно разошлись, однако в ПЦУ не упустили попытку «перевести» к себе покойного митрополита.

Источник: Inpress.ua
Винница, УПЦ, ПЦУ
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