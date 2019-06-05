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Что ест, пьет и готовит Зеленский: рецепты любимых блюд президента

05.06.2019 / 17:16
владимир Зеленский в еде непривередлив. Президент Украины не раз говорил, что он может есть что угодно. Даже в одном из интервью признался, что он "всеядное животное".

Что ест, пьет и готовит Зеленский: рецепты любимых блюд президента

Кроме того, гарант отмечает, что любит все блюда, которые готовит его жена - первая леди Елена Зеленская. Но от ресторанных блюд он, конечно же, тоже не отказывается. Сам же Зеленский особо не готовит - нет времени из-за плотного рабочего графика, особенно сейчас. Хотя омлет может "запросто приготовить".

"Я непривередлив в принципе - ни в еде, ни в чем другом. Мне всегда вкусно, даже когда не очень вкусно", - говорит Владимир Александрович.

Любимая еда Зеленского

Но все же у президента есть самое-самое любимое блюдо. И он даже иногда любит постоять за грилем, чтобы полакомится хорошим стейком.

"Я вообще люблю готовить мясо на гриле, хотя очень редко это делаю", - отметил Зеленский.

Как говорит гарант, его тема - это стейк в тандыре. Он просто обожает вкус полностью прожаренного и не сухого толстого куска мяса. Еще Зеленский не откажется от шашлыка, рыбы, овощей, супов, салатов из овощей.

А вот от фастфуда, который раньше частенько присутствовал в рационе лидера "Квартала 95", Зеленский постепенно отказался. Полакомится шаурмой на заправке - это, скорее, исключение из правил.

Что ест, пьет и готовит Зеленский: рецепты любимых блюд президента

Любимый алкоголь Зеленского

Если говорить об алкоголе, то Зеленский отдает предпочтение красному вину (это не секрет давно уже). Но в целом президент не особо любит алкогольные напитки.

"Особо не пью. Выпиваю вино. Я очень люблю красное вино", - сказал однажды Зеленский.

Раньше Владимир Александрович еще пил много кофе. Но сейчас старается свести употребление этого напитка к минимуму.

Кстати, что бы не ел и не пил президент, у него есть одно важное правило - никогда не делать это в одиночестве, ведь ему очень важно, чтобы за столом с ним кто-то был. Именно поэтому гарант так любит ужины, когда собирается вся семья.

Как приготовить стейк в тандыре

Говядину нужно нарезать на порции толщиной 2-2,5 см. После этого высушиваем стейки салфеткой и натираем мясо смесью соли и перца. Разогреваем тандыр до 71°C и помещаем мясо в него. Через 10 минут проверяем стейки, переворачиваем и допекаем при необходимости (примерно 10 минут, не больше, чтобы не пересушить мясо). 

Вынимаем мясо и даем постоять ему 5-10 минут, после чего нарезаем и с аппетитом кушаем.

Что ест, пьет и готовит Зеленский: рецепты любимых блюд президента

Источник

стейк, Зеленский, любимые бдюда
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