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Под Киевом при столкновении двух маршруток пострадали 26 человек

05.06.2019 / 16:51
В городе Боярка, на перекрестке улиц Независимости и Богдана Хмельницкого произошло столкновение маршрутного автобуса "Мерседес" с маршрутным микроавтобусом "Богдан", в результате чего пострадали 26 человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Сообщается, что пострадавших госпитализировали. Трое из них в тяжелом состоянии находятся в реанимационном отделении.

"Происшествие произошло около 10:00 часов 4 июня в городе Боярка, на перекрестке улиц Независимости и Б. Хмельницкого. По предварительным данным, сначала произошло столкновение маршрутного автобуса "Мерседес", который продолжая движение по второстепенной дороге, "зацепил" автомобиль "Шкода". После чего автотранспорт занесло на главную дорогу, где произошло столкновение с маршрутным автобусом "Богдан", - говорится в сообщении.

Полиция сообщает, что водителя микроавтобуса "Мерседес" задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Маршрутный микроавтобус "Мерседес" изъято и помещено на площадку временного содержания. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения водителю.

Кроме того, в Харькове утром 4 июня столкнулись маршрутка и микроавтобус, в результате аварии пострадали 15 человек. Инцидент произошел около 08:30 на проспекте Тракторостроителей. На проезжей части столкнулись автомобили "Рено Мастер" и маршрутный микроавтобус "Рута".

Источник 

маршрутка, ДТП
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