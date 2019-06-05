В ГБР объяснили, почему расследуют смерть мальчика как умышленное убийство

Об этом он заявил во время отчета о ходе расследования 5 июня.

"Почему именно 115 статья УК (умышленное убийство)? Задержанные полицейские - это лица, которые в силу выполнения своих полномочий, знакомы с поведением, с последствиями применения оружия и это важный момент", - сказал Труба.

"Следующий. Изучение места происшествия, а также из показаний свидетелей были сделаны выводы о том, что подозреваемые понимали направление и возможную траекторию, а также знали, что в этом месте находятся дети, поэтому квалификация по согласованию с процессуальными руководителями была определена как 115", - добавил директор ГБР.

Кроме того Труба рассказал, что будут расследоваться действия полицейских, которые проводили предварительный осмотр места происшествия, ведь в СМИ публиковали информацию, что по предварительному осмотру правоохранителей, ребенок мог получить повреждения в результате падения.

"В настоящее время есть общественный запрос, есть много вопросов и правовые основания для того, чтобы дать ответ во время проведения следственных действий, не было ли сделано это умышленно, или не собирались ли работники полиции умышлено скрыть преступление", - сказал Труба.

По его словам, в связи с этим в ЕРДР внесли ведомости по ст. 396 УК (умышленное сокрытие преступления).

Напомним: 3 июня Кирилл Тлявов умер в Киевском городском центре детской нейрохирургии.

У мальчика обнаружили пулевое ранение, повлекшее перелом костей черепа и повреждения головного мозга.

По подозрению в убийстве ребенка задержали двух полицейских: Ивана Приходько и Владимира Петровца.

Петровца и Приходько 4 июня арестовали на 2 месяца без права внесения залога. Они не признали своей вины, отказались давать показания по делу и проходить тест на алкоголь и следы пороха.

Через два дня после ранения ребенка правоохранителям объявили подозрение "в неосторожном нанесении тяжкого телесного повреждения по предварительному сговору группой лиц".

Однако позже, после смерти ребенка, дело переквалифицировали на умышленное убийство.

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