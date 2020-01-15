В УПЦ рассказали, по каким признакам канонизируют святых

Канонизация в Православной Церкви – это не произведение того или иного подвижника в ранг святого, а, прежде всего, констатация факта его святости.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал доцент Киевской духовной академии Андрей Музольф в комментарии порталу «Православная жизнь».

«Святым, по большому счету, человек становится не в момент его канонизации, а на протяжении всей своей земной благочестивой жизни, итогом которой является приобщение человека к святости Божией, его спасение и обожение. Таким образом, канонизация нужна не самим подвижникам, ведь они и так уже достигли главной цели своей жизни и непрестанно лицезреют славу Божию, а нам, членам Церкви земной, так как мы всегда нуждаемся в молитвах святых и их ходатайстве за нас пред Богом», - сказал Андрей Музольф.

Доцент Киевской духовной академии рассказал, по каким признакам канонизируют святых.

«Стоит указать на следующие аспекты. Так, в частности, еще в XVII веке Иерусалимский Патриарх Нектарий формулирует три главных критерия канонизации: чистота православной веры канонизируемого; добродетельная жизнь; проявление сверхъестественных знамений и чудес, а также нетление мощей или благоухание останков», - напомнил он.

Андрей Музольф подчеркнул, что подвиг всех святых известен Богу.

«Не все святые прошли, так сказать, процесс канонизации, ведь за всю историю существования Церкви множество людей спасалось в неизвестности, потому их имен не знает никто. Реальное количество святых вовсе не соответствует их перечню в православном календаре. Мы знаем только о тех подвижниках, которых Господь явил нам для нашей же пользы. И потому Церковь никогда не ставила перед собой задачу канонизировать святых просто ради их количества. Канонизация происходит только тогда, когда Сам Бог являет нам Свою спасительную благодать через того или иного подвижника православной веры и благочестия, прославление которого является актуальным», - подытожил доцент.