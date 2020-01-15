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В Днепре сотни верующих УПЦ прошли крестным ходом в защиту семейных ценностей

15.01.2020 / 13:55
В Днепре сотни верующих УПЦ прошли крестным ходом в защиту семейных ценностей
eparhia.dp.ua Источник: Центр информации УПЦ
По окончании молебна была прочитана молитва Вифлеемским мученикам

В Днепре состоялся десятый крестный ход в защиту семейных ценностей.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт епархии, молебен и крестный ход проводится по благословению митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея.

«Перед началом шествия в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Днепра епископ Петропавловский Андрей совершил молебное пение в память мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных. Ему сослужили настоятели городских храмов и клирики епархии», - сообщили на сайте епархии.

Как отметили в источнике, по окончании молебна была прочитана молитва Вифлеемским мученикам, после чего начался крестный ход. Его участниками стали несколько сотен человек.

С хоругвями, иконами и рождественскими звездами колонна духовенства и мирян прошла к Свято-Троицкому кафедральному собору, где митрополит Ириней встретил верующих и совершил богослужение.

Молебен с крестным ходом в день памяти Вифлеемских младенцев совершается в Днепре с 2001 года. Инициатор проведения - городской «Центр защиты жизни и семейных ценностей».

Источник: Inpress.ua
днепр, упц
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