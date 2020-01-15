Расстрелы на Институтской: суд отвел новую группу прокуроров и взял перерыв до марта

Такое решение объявил председательствующий судья Сергей Дячук.

"Суд считает отвод подлежащим удовлетворению. Суд принял заявление Закревской удовлетворить", - сказал Дячук.

Такое решение присутствующие встретили аплодисментами.

Далее суд перешел к объявлению отдельных заявлений и обсуждению вопроса возможности дальнейшего судебного разбирательства.

В частности, суд отметил, что не может решить вопрос об отводе прокурора Сергея Куцого, поскольку его не было на заседании, и объявил, что соответствующий орган должен определить новую группу прокуроров, которая далее будет принимать участие в рассмотрении этого дела. Судебное рассмотрение дела перенесено на 11:30 17 марта. Суд добавил, что за это время другая группа прокуроров, которая будет назначена, должна ознакомиться с материалами дела.

Также судья отметил, что следующее судебное заседание по делу состоится уже в другом помещении суда по адресу: Якуба Коласа, 27а.

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