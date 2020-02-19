Войти | Зарегистрироваться
13:20

среда,
19 февраля
Онлайн
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
Жизнь
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Днепре УПЦ запустила проект для помощи бездомным

19.02.2020 / 12:13
В Днепре УПЦ запустила проект для помощи бездомным
Днепропетровская епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Врачи автобуса смогут провести осмотр людей с жалобами, измерить температуру, давление, провести простые лечебные манипуляции, назначить медикаменты, при необходимости содействовать госпитализации больного, вести учет обратившихся людей за медицинской помощью

В Днепре Украинская Православная Церковь запустила социальный проект для помощи бездомным.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской епархии, митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней благословил начало работы проекта социального отдела Свято-Успенского собора Днепра – «Добровольцы».

Митрополит Ириней освятил специально переоборудованный автобус для оказания доврачебной медицинской и экстренной помощи, раздачи горячей еды, одежды, медикаментов, перевозки гуманитарных грузов, а также оказании социальной помощи бездомным людям и тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию.

Волонтеры проекта будут консультировать бездомных, информируя их о существующих пунктах обогрева в Днепре, о наличии Дома трудолюбия и условиях пребывания в нем, оказывать им первую медицинскую помощь и обеспечивать элементарные потребности для жизни.

Врачи автобуса смогут провести осмотр людей с жалобами, измерить температуру, давление, провести простые лечебные манипуляции, назначить медикаменты, при необходимости содействовать госпитализации больного, вести учет обратившихся людей за медицинской помощью.

Источник: Inpress.ua
днепр, упц
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
19 февраля
18 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.