В Днепре УПЦ запустила проект для помощи бездомным

В Днепре Украинская Православная Церковь запустила социальный проект для помощи бездомным.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской епархии, митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней благословил начало работы проекта социального отдела Свято-Успенского собора Днепра – «Добровольцы».

Митрополит Ириней освятил специально переоборудованный автобус для оказания доврачебной медицинской и экстренной помощи, раздачи горячей еды, одежды, медикаментов, перевозки гуманитарных грузов, а также оказании социальной помощи бездомным людям и тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию.

Волонтеры проекта будут консультировать бездомных, информируя их о существующих пунктах обогрева в Днепре, о наличии Дома трудолюбия и условиях пребывания в нем, оказывать им первую медицинскую помощь и обеспечивать элементарные потребности для жизни.

Врачи автобуса смогут провести осмотр людей с жалобами, измерить температуру, давление, провести простые лечебные манипуляции, назначить медикаменты, при необходимости содействовать госпитализации больного, вести учет обратившихся людей за медицинской помощью.