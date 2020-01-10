Умер пострадавший в деле фигурантов расследования убийства Шеремета

Об этом сообщил адвокат Грищенко Виталия Ковальчука.

По словам адвоката, Чекурак умер 9 января. Предварительно - естественная смерть. Ему был 61 год.

Напомним: осенью 2019 следствие по подозрению в покушении на убийство жителя Косово Михаила Чекурака задержало Владислава и Инну Грищенко

Еще одним подозреваемым в деле покушения на Чекурака был Иван Вакуленко. По данным следствия он на авто возил супругов Грищенко для осуществления покушения в Косово.

Грищенки якобы сделали взрывчатку и 13 июля 2018 прикрепили ее к машине жертвы. Однако взрыв не состоялся, а пострадавший сам заметил взрывное устройство.

По версии следствия, неудачное убийство было заказным. Глава МВД Арсен Аваков сообщал, что вероятным заказчиком является Василий Шкондеюк, местный предприниматель, владелец туркомплекса, в котором, судя по соцсетей, неоднократно отдыхали супруги Грищенко.

По данным УП, следствие считает мотивом преступления долговые обязательства.

Сам Чекурак был обвиняемым в организации ограбления собственной тещи и подрыва ее ресторана. Ранее он был судим за вымогательство денег со своих должников и угрозы в их сторону. В материалах дела против Чекурака следствие отмечало, что он пользуется авторитетом в криминальных кругах.

Аваков также подчеркивал, что в покушении на Чекурака было использовано такое же взрывное устройство, которое было заложено под автомобиль, на котором ездил Шеремет.

Грищенко заявил, что следствие предлагало ему признать себя виновным по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

На обнародованных правоохранителями на брифинге по делу Шеремета разговорах слышно, как Вакуленко звонит Грищенко, чтобы рассказать о вызове на допрос по делу Шеремета. Через несколько дней мужчину нашли мертвым с огнестрельным ранением в голову.

Правоохранители квалифицировали гибель Вакуленко как самоубийство.

Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что подозревают по меньшей мере пять человек: медсестру парашютно-десантного батальона Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко ("Riffmaster"), добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").

Суд арестовал Кузьменко и Антоненко, а Дугарь отправил под домашний арест.

По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто, Антоненко фигурирует в расследовании как организатор.

Задержанные отрицают свою причастность к убийству и утверждают, что не похожи на убийц, зафиксированных на камерах.

Кузьменко раскритиковала экспертизу, якобы доказывающую ее причастность.

Антоненко подал иск к президенту Владимиру Зеленскому и министру внутренних дел Арсену Авакову.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что убийство Шеремета было хорошо технически подготовленным, а подозреваемые говорили о покровителе, который должен их "вытащить" и защитить.

"Слідство.Інфо" считает, что в расследовании убийства журналиста Шеремета результаты экспертизы, на которую ссылается Аваков, неоднозначные, а доказательства – слабые и неубедительные. Полиция отрицает.

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