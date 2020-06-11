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«Молодежка» Ионинского монастыря впервые после карантина состоится на территории обители

11.06.2020 / 18:51
«Молодежка» Ионинского монастыря впервые после карантина состоится на территории обители
Ионинский монастырь Источник: Центр информации УПЦ
«Молодежка» Ионинского впервые после карантина состоится офлайн

Встреча молодежки Свято-Троицкого Ионинского монастыря впервые после карантина состоится на территории обители.
Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на страницу «Молодежка в Ионинском» в фейсбук, встреча состоится в четверг на поляне перед храмом монастыря.

Тема встречи – «Как подружиться с собой?».

Начало мероприятия – 19.00.

Ионинский монастырь находится на территории Национального ботанического сада имени Николая Гришко (Тимирязевская,1).

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Ионинский монастырь
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