«Молодежка» Ионинского монастыря впервые после карантина состоится на территории обители

Встреча молодежки Свято-Троицкого Ионинского монастыря впервые после карантина состоится на территории обители.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на страницу «Молодежка в Ионинском» в фейсбук, встреча состоится в четверг на поляне перед храмом монастыря.

Тема встречи – «Как подружиться с собой?».

Начало мероприятия – 19.00.

Ионинский монастырь находится на территории Национального ботанического сада имени Николая Гришко (Тимирязевская,1).