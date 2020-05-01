УПЦ передала гуманитарную помощь и строительные инструменты погорельцам Житомирщины

Верующие и духовенство Украинской Православной Церкви Калиновского района собрали гуманитарную помощь для погорельцев Житомирщины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Винницкой епархии, пострадавшим от пожаров передали одежду, продукты питания, медикаменты, хозяйственные и строительные инструменты.

По благословению митрополита Винницкого и Барского Варсонофия, представители Винницкой епархии УПЦ доставили в пострадавший от пожара поселок Магдин Житомирской области гуманитарную помощь, которую священники и верующие Калиновского района собирали на протяжении Пасхальной седмицы.

Доставку гуманитарного груза, собранного усилиями прихожан, организовали священники Калиновки во главе с благочинным Владимиром Розманом.

Духовенство и верующие УПЦ купили для погорельцев бензопилу, сварочный аппарат, молотки, саморезы и другие строительные и хозяйственные инструменты на сумму 10 тыс. гривен. Также верующие пожертвовали личные инструменты, в том числе новый перфоратор.

Пострадавшим от пожара жителям передали лекарства и продукты питания (консервы, муку, тушенку, макароны и др.) на сумму более 5 тыс. грн., 20 мешков одежды, 20 ящиков консервации, игрушки, сладости.

В Винницкой епархии благодарят всех, кто присоединился к этому доброму делу.