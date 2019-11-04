На Житомирщине представители местной власти инициировали попытку захвата храма УПЦ

В Житомирской области в селе Калиновка 3 ноября произошла попытка захвата храма Украинской Православной Церкви в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Житомирской епархии, руководили радикальными группами депутат Житомирского областного совета от партии бывшего Президента (Блок Петра Порошенко, - ред.) Руслан Павлюк, директор Житомирского городского кладбища Василий Ганченко и Валерий Колосовский. Руслан Павлюк также является главой областной федерации футбола.

«Большинство из радикально настроенных людей не слишком разбираются в религиозных вопросах, поэтому легко поддались на манипулирование со стороны местных политиков и представителей ПЦУ», - отметили в пресс-службе епархии.

Полиция вмешалась в конфликт и не допустила противостояния между людьми.

«Эта ситуация показывает, что представители прошлой власти не теряют надежды путем возмущения масс вернуть влияние.

Надеемся, что руководство государства не оставит без внимания процессы, которые снова начали происходить, потому что религиозные противостояния вступают в силу, а это нарушает стабильность и мир в нашем обществе», - подчеркнули в епархии.

Как сообщалось, религиозный конфликт в Калиновке начался в марте, когда религиозная община сельского храма проголосовала за верность УПЦ, а сторонники ПЦУ провели собрание села, на котором заявили о переходе общины в новую церковную структуру.