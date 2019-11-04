Опубликован список епархий Элладской церкви, куда не будут направлять паломников

На официальном сайте Паломнического Центра Русской Православной Церкви poklonnik.ru появился список епархий, которые не благословляется посещать паломникам.

Как сообщается на сайте Паломнического Центра РПЦ, «паломникам, выезжающим в Грецию, не благословляется посещать храмы, участвовать в Богослужениях и причащаться в таких епархиях:

Афинская епархия, Афины, Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним II

Лангадская епархия, Лангада, Митрополит Лангадский, Литийский и Рентинийский Иоанн

Верийская епархия, Верия, Митрополит Верийский, Наусский и Кампанийский Пантелеимон

Артская епархия, Арта, Митрополит Артский Каллиник

Триккийская епархия, Триккала, Митрополит Триккийский и Стагонский Хризостом

Димитриадская епархия, Волос, Митрополит Димитриадский и Алмирский Игнатий».

Как сообщалось ранее, согласно решению Священного Синода РПЦ прекращается молитвенное и евхаристическое общение, а также совершение паломнических поездок в епархии, возглавляемые архиереями Элладской Церкви, которые признали ПЦУ.