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Архиерейский Собор Элладской Церкви заявил, что решение по признанию ПЦУ является окончательным

16.10.2019 / 12:28
Архиерейский Собор Элладской Церкви заявил, что решение по признанию ПЦУ является окончательным
Элладская Церковь Источник: Центр информации УПЦ
В Элладской Церкви заявили, что опубликованное решение по признанию ПЦУ единственно правильное, и попытки его истолкования не соответствуют реальности

В Элладской Церкви заявили, что опубликованное  решение по признанию ПЦУ единственно правильное, и попытки его истолкования не соответствуют реальности.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Romfea» , Архиерейский Собор Элладской Православной  Церкви 15 октября комментируя заявление митрополита Кифирского и Антикитирского Серафима сообщил, что «никакие попытки интерпретации решений внеочередного заседания по «украинскому вопросу» не допускаются, так как они не соответствуют действительности».

В комментарии отметили, что «высказанное в пресс-релизе и официальных протоколах заседания, и основанное на рекомендациях Предстоятеля Элладской Церкви и результатах обсуждения 33 архиереев, решение приняло свою окончательную форму и являлось решением иерархии».

«Любая другая попытка интерпретировать вопрос не соответствует действительности», – говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось в СМИ, 12 октября митрополит Кифирский выступил с заявлением, в котором признал решение Элладской Церкви про признание ПЦУ недействительным, а также призвал главу Церкви не служить с Епифанием.

Источник: Inpress.ua
упц, пцу, Элладская Церковь
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