В Греции назвали незаконным решение Элладской Церкви о признании ПЦУ

Греческий митрополит запретил на церковной радиостанции своей митрополии передачи митрополита Гортинского Иеремии из-за признания Православной Церкви Украины.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, заявление митрополита Серафима Пирейского публикует сайт vimaorthodoxias.gr.

«Ни одна церковь не признает раскольников. Ни один Патриархат не признает так называемую новую церковь Украины», - сказал митрополит Серафим.

По мнению греческого митрополита, который возглавляет синодальную комиссию по ересям и сектам, признание ПЦУ наносит оскорбления всем, кто является приверженцем соблюдения Священных Канонов Церкви, а потому действия Константинопольского патриархата в отношении лишенных сана лиц являются незаконными.

Митрополит Серафим заявил, что это «оскорбление и унижение святых отцов Вселенских соборов, которые страдали за церковь».

Митрополит Пирейский назвал неканоническими «объединительный собор» и томос об автокефалии.

«Ошибочное решение греческой церкви стать вовлеченными в крайне важную проблему, к сожалению, привело к тому, что Русская Церковь исключила из диптиха имя архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима», - отметил греческий архиерей.

Владыка Серафим подчеркнул, что действия РПЦ по исключению из диптихов имен нарушителей полностью соответствуют священным канонам.

«Мы все понимаем, что война, которая объединяет с Богом, предпочтительнее псевдомира, который отделяет от Него», - говорится в заявлении.