Войти | Зарегистрироваться
14:05

понедельник,
04 ноября
Онлайн
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Жизнь
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Жизнь
Как вылечить простуду за один день: научный подход
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Паломники из Украины встретились с Патриархом Кириллом

04.11.2019 / 13:39
Паломники из Украины встретились с Патриархом Кириллом
Паломники с Патриархом Источник: Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
На встрече с Патриархом Кириллом дети исполнили украинские песни и танцы и вручили подарки, изготовленные ими собственноручно

Дети из разных городов Украины совершили паломничество к православным святыням, приуроченное к празднику Казанской иконы Божией Матери.

Как соообщает Патриархия.ру, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с детьми из разных городов Украины, совершающими традиционное паломничество к православным святыням России.

«Дети из Ужгорода, Львова, Одессы и Киева уже побывали в Покровском, Ново-Иерусалимском и Саввино-Сторожевском монастырях, возложили цветы к памятникам Тарасу Шевченко, Лесе Украинке и Николаю Гоголю в Москве. Дети также посетят Троице-Сергиеву лавру, храмы и монастыри Москвы, Московский Кремль и Оружейную палату», - отметили в пресс-службе Патриархии.

На встрече с Патриархом Кириллом дети исполнили украинские песни и танцы и вручили подарки, изготовленные ими собственноручно.

Предстоятель Русской Православной Церкви благословил юных паломников и вручил им памятные подарки.

«Всех вас сердечно, дорогие дети, благодарю. Очень радуюсь, когда матушка Серафима привозит вас, и у меня есть возможность помолиться вместе, пообщаться, сфотографироваться с детьми любимой мною Украины. Помогай вам Бог хранить веру в сердце», - подчеркнул Предстоятель РПЦ.

Ежегодные паломнические поездки организовывает Синодальный отдел Украинской Православной Церкви «Церковь и культура». Паломническую группу возглавляет руководитель отдела, настоятельница одесского Архангело-Михайловского монастыря игумения Серафима (Шевчик).

Источник: Inpress.ua
упц, паломники
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
4 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.