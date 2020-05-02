На Закарпатье УПЦ помогает малообеспеченным семьям пережить карантин

Православная молодежь УПЦ продолжает поддерживать людей во время карантина.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Мукачевской епархии, православные волонтеры доставляют продукты, дезинфицирующие средства и хлеб малообеспеченным семьям Закарпатья, а также пенсионерам на самоизоляции.

«В епархии провели уже ряд благотворительных акций. Мы передаем людям хлеб, продуктовые пакеты и одежду. Это касается и цыганских поселений. Всего за день мы посети 58 семей, которым передали хлеб, 15 семей ромов получили продуктовые наборы и одежду, а также получили помощь 15 малообеспеченных семей. Благодаря поддержке наших прихожан мы и в дальнейшем планируем поддерживать тех, кто в этом нуждается», - рассказал глава молодежного отдела Мукачевской епархии архимандрит Агапит (Шпиняк).