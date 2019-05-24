Петиция за отставку Зеленского собрала необходимое количество голосов

Петиция была зарегистрирована 22 мая.

Ее автор Максим Безрук отмечает, что голосование за Зеленского "в большинстве своем было протестным", и на самом деле действующий президент не имеет поддержки 73% избирателей.

"Ваша личность совсем не объединяет большинство украинцев. Вы консолидировали протест, не давая конкретных обещаний и политических ориентиров, однако теперь, после избрания и инаугурации, вы не можете не иметь конкретного пути. И первые ваши заявления и действия разочаровывают ваших избирателей, разбивают эту временную ситуативную народную консолидацию", - говорится в тексте петиции.

"Создается недопустима ситуация, когда "слуга народа" не имеет моральных обязательств перед своим народом, сформированных в предвыборном процессе. Поэтому мы, народ Украины, требуем вашей немедленной отставки", - отмечает автор.

Напомним: любой гражданин может обратиться к президенту с электронными петициями.

Петиция рассматривается при условии, если в течение 3 месяцев соберет не менее 25 тысяч подписей граждан.

Рассмотрение электронной петиции осуществляется безотлагательно, но не позднее, чем через 10 рабочих дней со дня опубликования информации о начале ее рассмотрения.

О поддержке или не поддержке электронной петиции публично объявляет сам президент на сайте Официального интернет-представительства президента.

Если президент признает целесообразными изложенные в электронной петиции предложения, то они могут быть реализованы путем принятия президентом соответствующего решения, если оно относится к его компетенции.

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