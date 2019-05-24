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В Закарпатской области в Кирилло-Мефодиевском женском монастыре множество верующих УПЦ отмечают день памяти небесных покровителей

24.05.2019 / 13:45
В Закарпатской области в Кирилло-Мефодиевском женском монастыре множество верующих УПЦ отмечают день памяти небесных покровителей
Торжества в монастыре Источник: Центр информации УПЦ
Архиерей рассказал верующим о жизни и деяниях равноапостольных Кирилла и Мефодия

В день памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, 24 мая, митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор совершил богослужение в Свалявском Свято-Тройце-Кирилло-Мефодиевском женском монастыре.

У соборного храма при входе, архиерея с цветами встречала настоятельница монастыря - игуменья Нина (Мизун) с сестрами обители, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии.

Владыке сослужили представители духовенства. На праздничную литургию собрались множество верующих.

По окончании богослужения был совершен традиционный крестный ход вокруг храма. После этого владыка поздравил присутствующих священнослужителей, верующих и насельницу монастыря с престольным праздником.

Архиерей рассказал верующим о жизни и деяниях равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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