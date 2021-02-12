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Европарламент призывает к деолигархизации Украины

12.02.2021 / 10:23
Европейский парламент призывает власти Украины к деолигархизации страны.

Речь об этом идет в разделе "Торговля и экономическое сотрудничество, трудовые отношения, социальные вопросы и мобильность рабочей силы" резолюции о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации проголосованного Европейским парламентом в рамках пленарного заседания. Докладчиком выступил депутат от группы Европейской народной партии Михаэль Галер (Германия).

"ЕП приветствует внедрение ряда реформ, которые привели к дерегуляции экономики, большей прозрачности государственных финансов и совершенствованию нормативных актов, однако отмечает, что никаких видимых мер не было принято в контексте деолигархизации страны, поскольку олигархи все еще имеют сильное влияние на украинскую экономику и политику, в частности, на СМИ, судебную и правоохранительную системы; призывает Украину продолжать приватизацию государственных предприятий с целью модернизации и улучшения функционирования ее экономики, а также для предотвращения олигархизации страны", - сказано в документе.

Источник

Европарламент, деолигархизация
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