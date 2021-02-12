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НАБУ возглавило рейтинг недоверия среди антикоррупционных органов

12.02.2021 / 10:38
Национальному антикоррупционному бюро Украины не доверяют 71,9% украинцев, а его руководителю – 65,4%.

Такие данные по результатам всеукраинского опроса общественного мнения методом личного интервью (face-to-face (PAPI)) обнародовал Центр "Социальный мониторинг".

Так, на вопрос “В какой мере Вы доверяете указанным организациям, общественным институтам, отдельным государственным деятелям?” украинцы меньше всего доверяют: Верховной Раде Украины, Кабинету Министров Украины, Прокуратуре Украины, Национальному Банку Украины и Национальному антикоррупционному бюро Украины.

Среди всех органов, созданных для борбы с коррупцией, именно НАБУ возглавило рейтинг недоверия (полностью не доверяют – 38,3, скорее не доверяют – 33,6%). А главе НАБУ Артему Сытнику полностью не доверяют – 35,9, скорее не доверяют – 29,5%.

Сразу после публикации результатов опроса, глава НАБУ провел брифинг о своих достижениях, который сопровождался массовка с лозкнгами, что именно Сытник должен стать новым президентом Украины. При этом по результатам опроса украинцы оценили шансы Сытника стать президентом в 0,2%.

Напомним, всеукраинский омнибус (опрос общественного мнения) Центр "Социальный мониторинг" провел с 10 по 20 января 2021 года. Опрошено 2000 респондентов, представляющих все население Украины старше 18 лет. Выборка репрезентативна по региону, типу населенного пункта, полу и возрасту. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

опрос, рейтинг, НАБУ, Сытник
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