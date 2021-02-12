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"Слуга народа" выдвинула Вирастюка в нардепы

12.02.2021 / 11:15
Партия "Слуга народа" выдвинула украинского спортсмена и актера Василия Вирастюка кандидатом в народные депутаты в округе №87 в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook

Прямая речь: "Только партия "Слуги народа" на своем съезде выдвинула Василия Вирастюка кандидатом в народные депутаты Украины на промежуточных выборах в округе № 87, что в Ивано-Франковской области".

Кравчук добавила, Вирастюк возглавляет тренерский состав "Invictus Games: Team Ukraine" и занимается реабилитацией ветеранов, а теперь "хочет помогать им на государственном уровне".

Для справки: Известный спортсмен и актер родился и вырос в Ивано-Франковске.

Напомним, довыборы в одномандатном избирательном округе №87 пройдут 28 марта, потому что бывший нардеп "Слуги народа" от этого округа стал мэром города Надворная Ивано-Франковской области.

29 января партия "Европейская солидарность" во время своего съезда выдвинула военную и волонтера Елену Беленькую, известную как Маруся Зверобой, кандидатом на довыборах в Раду в 87 округе.

9 февраля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала экс-директора туристического комплекса "Буковель" Александра Шевченко кандидатом в народные депутаты на 87 избирательном округе.

Источник

Слуга народа, Вирастюк
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