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Соцопрос: Украинцы не доверяют антикоррупционным органам и их руководителям

03.09.2020 / 14:23
Данные социологического исследования показывают рекордное недоверие к антикоррупционным органам и их руководителям.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования, проведенного Фондом «Демократические инициативы» совместно с социологической службой Центра Разумкова с 3 по 9 июля, сообщает ForUm со ссылкой на сайт Фонда.

Так, 96% опрошенных отмечают работу правоохранительных органов в борьбе с коррупцией как неэффективную, а наихудший баланс доверия и недоверия к правоохранительным институтам - у НАБУ и САП. Баланс доверия к ним является отрицательным и составляет в НАБУ – -58,7%, САП – -59,9%.

В частности самый низкий уровень полной поддержки всех руководителей правоохранительных органов оказался у директора НАБУ Артема Сытника. Так, на вопрос «Как Вы оцениваете работу следующих государственных деятелей-руководителей правоохранительных структур?» в отношении Сытника только 1,1% ответили «полностью положительно», «скорее положительно» - 9,5%.

опрос, НАБУ, Сытник, САП
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