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Зеленский о Леросе: взяточник и предатель страны

03.09.2020 / 14:21
Президент Владимир Зеленский отреагировал на исключение нардепа Гео Лерос из фракции "Слуга народа" и назвал его "взяточником и предателем" страны.

Об этом заявил Зеленский во время визита в Харьковскую область, сообщает Офис президента

Прямая речь: "У меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны и мне все равно с какой они партии. Я достаточно ответил".

Напомним, на заседании парламента 1 сентября народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в нарушении обещаний, а руководителя Офиса президента - в злоупотреблении властью и работе на спецслужбы России, но доказательств не привел.

В этот же день стало известно, что фракция "Слуга народа" решила исключить нардепа Гео Лероса из своих рядов. Сам Лерос заявил, что это сделано по указанию президента Зеленского.

2 сентября "Слуга народа" исключила Лероса из фракции. По словам председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, Зеленский не звонил руководству фракции с требованием исключить Лероса из фракции: это сделали якобы после нарушения Леросом "негласных соглашений".

Сам Лерос обвинил Арахамию во лжи.

Лерос ранее был советником Владимира Зеленского, однако теперь критикует Офис президента. 28 августа его автомобиль сожгли.

В марте Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы ОП Андрея Ермака – Дениса Ермака – проводит переговоры о трудоустройстве лиц на должности в органах власти. Это разоблачение не привело к увольнению Андрея Ермака.

Зеленский заявлял, что брат главы его офиса не брал денег за назначение людей на государственные должности, а Лероса называл аферистом.

В начале политической карьеры Зеленского Лерос был его внештатным советником, однако после смены руководителя Офиса президента Зеленский его уволил.

Источник

Зеленский, Лерос
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