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Верующие в Черногории ждут нового закона о вероисповедании

03.09.2020 / 14:13
Верующие в Черногории ждут нового закона о вероисповедании
Источник: nova.rs
Ректор Цетинской семинарии сказал, что страна очень нуждаеться в новом законе о вероисповедании

Клирик Сербской Православной Церкви в Черногории заявил, что Церковь не будет участвовать в политике, но ждет нового закона о вероисповедании.

Об этом рассказал ректор Цетинской семинарии Гойко Перович сайту nova.rs.

«Можно сказать, что мы все приятно удивлены результатом выборов в Черногории, потому что это все еще то, что произошло впервые в истории Черногории: мирная смена правительства на выборах. С другой стороны, подавляющее большинство людей верило в возможность перемен. Это те непрерывные колонны людей на литиях. Я предполагаю, что теперь новое правительство предпримет реформы и системные шаги, но церковь не будет участвовать в проведении исполнительной политики», – говорится на сайте.

Священник добавил, что страна очень нуждаеться в новом законе о вероисповедании. Во время его подготовки необходимо выслушать мнения и принять предложения всех Церквей и религиозных общин Черногории.

Источник: Inpress.ua
черногория, Сербская Православная Церковь
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