Лерос ответил Зеленскому на "микроба": вы своими бактериями заразили страну

Об этом шла речь в выступлении Лероса с трибуны парламента на первом заседании 4-й сессии Верховной Рады 9 созыва

Прямая речь: "Господин президент, вы не стали воевать со старой системой, вы просто с ней слились. Именно вы своими микробами и бактериями лжи заразили всю страну, потратив шанс великой державы, обменяв его на конверты от олигарха. Вы сдали страну в аренду этим олигархам, чем сами себе подписали приговор.

Вы стали пустым местом в истории. Уже понятно, что не будет никаких посадок. Скоро украинцы окончательно определятся, что не хотят встречать с вами следующую весну".

Лерос сначала вспомнил поджог его авто и заявил: "Вызов я принимаю и никому это не прощу".

Затем нардеп обвинил Зеленского в нарушении предвыборных обещаний и отсутствии стратегии развития страны. По его словам, "страна движется в пропасть".

По словам нардепа, Зеленский теперь возглавляет "кланы Януковича" в парламенте.

Также Лерос заявил, что президент назначил "кварталовца" Ивана Баканова главой СБУ – и тот "взял под контроль теневую экономику, возглавил незаконный оборот спирта и наркотиков, контрабанду, торговлю с ОРДЛО, рэкет и рейдерство бизнеса", а "сестру своей соседки, на которую записано его особняк в Италии, назначил руководить Антимонопольным комитетом".

Нардеп назвал руководителя Офиса президента Андрея Ермака "главным коррупционером в стране", а также агентом российской разведки. Лерос убежден, что Ермак согласовывает с Зеленским свои действия.

Прямая речь: "Обещания никаких корочек и телефонного права, оказалось, не относятся к руководству Офиса президента, которое пользуется номерами прикрытия для своих частных авто. Именно Ермак раздает по телефону указания, на кого открывать дела, на кого закрывать, кого назначать на должности и кого увольнять. Судебная ветвь власти стала прислужником президента даже в рейдерском захвате НАБУ.

Зеленский декларировал: сдача национальных интересов не может быть предметом никаких переговоров. Это звучит как издевательство сегодня, когда Офис президента возглавляет господин Ермак – агент ГРУ Российской Федерации, который через Кравчука и Фокина тестирует запланированную (государственную) измену".

Напомним: президент Владимир Зеленский на съезде партии "Слуга народа" 31 августа назвал "микробами" народных депутатов, которые забыли для чего попали в Верховную Раду. Мол, "их никогда не вспомнит история".

Лерос ранее был советником Владимира Зеленского, однако теперь критикует Офис президента. 28 августа его автомобиль сожгли.

В марте Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы ОП Андрея Ермака – Дениса Ермака – проводит переговоры о трудоустройстве лиц на должности в органах власти. Это разоблачение не привело к увольнению Андрея Ермака.

Зеленский заявлял, что брат главы его офиса не брал денег за назначение людей на государственные должности, а Лероса называл аферистом.

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