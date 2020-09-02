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Предстоятель УПЦ принял участие в открытии сессии Верховной Рады Украины

02.09.2020 / 12:00
Предстоятель УПЦ принял участие в открытии сессии Верховной Рады Украины
Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Онуфрий ознакомился с планом работы Верховной Рады над созданием законов

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий принял участие в открытии четвертой сессии Верховной Рады Украины ІХ ​​созыва.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ, Предстоятель УПЦ посетил парламент по приглашению председателя ВРУ в составе Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций.

Митрополит Онуфрий ознакомился с планом работы Верховной Рады над созданием законов.

Главы религиозных организаций договорились о сотрудничестве при подготовке законопроектов, которые касаются жизни верующих.

Источник: Inpress.ua
Верховная Рада, УПЦ, Митрополит Онуфрий
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