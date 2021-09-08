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58% украинцев считают неправильным направление, в котором развивается государство – опрос

08.09.2021 / 13:50
Большинство граждан Украины считают, что государство развивается в неправильном направлении, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

"Направление движения страны как правильное оценивают четверть опрошенных (34%), как неправильное - 58%, затруднились ответить - 8%", - указывается в отчете по итогам исследования, обнародованном 7 сентября.

Отмечается, что за месяц доля тех, кто положительно оценивает направление развития государства, выросла – для сравнения, в июле она составляла 26%.

При этом относительно больше тех, кто оценивает направление развития государства как положительное, среди молодежи, а также жителей западных и центральных областей.

Опрос проводился в период со 2 по 4 сентября 2021 года методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера), на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Всего были опрошены 2500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Источник

опрос, направление
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