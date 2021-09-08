Старший советник по энергобезопасности США Хохштайн на этой неделе обсудит в Киеве проблематику "Северного потока 2" - Зеркаль

"В конце этой неделе мы продолжим об этом говорить в Киеве, куда приезжает Амос Хохштайн, работа которого направлена на обеспечение энергетической безопасности в Европе, и решение вопросов, связанных с имплементацией достигнутой между президентом США и канцлером Германии договоренности", - сказала она в эфире "Украина 24".

Зеркаль напомнила, что Германия должна сертифицировать оператора газопровода 100%-ю "дочку" "Газпрома" Nord Stream 2 AG, а Европейская комиссия – подтвердить сертификацию.

"До конца сертификации газопровод не может заработать, но мы уже сейчас видим, что в планах России запустить газопровод, не дожидаясь всех решений о сертификации", - сказала она.

В то же время Зеркаль отметила, что у президента США Джо Байдена есть необходимый инструментарий и полномочия для наложения санкций.

Советник главы Минэнерго Украины акцентировала внимание, что перевод Европы на снабжение газа из РФ только через подконтрольные "Газпрому" магистрали – СП1, СП2 и "Турецкий поток" значительно ухудшит энергобезопасность европейских стран.

Как сообщалось, в начале августа госсекретарь США Энтони Блинкен при назначении Хохштайна отмечал, что он будет курировать тему "Северного потока 2".

Nord Stream 2 AG в понедельник уведомил, что на строительстве второй нитки СП2 была сварена последняя секция трубы. Следующим шагом станет осуществление стыковки идущей от берега Германии секции газопровода с тянущейся из вод Дании секцией методом надводного захлёста. Затем будут проведены пусконаладочные работы по второй нитке, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до завершения текущего года.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Общая протяжённость магистрали по двум ниткам - 2460 км. Укладка первой из них завершилась в начале июня.

"Газпром" достраивает "Северный поток 2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу по укладке трубы.

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