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Берлин заверил Киев, что "Северный поток-2" не будет запущен в коммерческую эксплуатацию без сертификации - Зеркаль

15.09.2021 / 12:21
Госсекретарь Федерального министерства экономики и энергетики Германии Андреас Файхт (Andreas Feicht) заверил, что "Северный поток 2" не будет запущен в коммерческую эксплуатацию до завершения сертификации, сообщила советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль.

"Он (Файхт - ред.) заверил, что СП2 не будет запущен в коммерческую эксплуатацию до завершения сертификации", - написала она на своей странице в Facebook по итогам визита госсекретаря в Киеве.

Зеркаль напомнила, что немецкий регулятор BNetzA, начиная с 8 сентября имеет четыре месяца для рассмотрения заявки Nord Stream-2 AG на сертификацию компании как независимого оператора СП2. Далее BNetzA передаст отчет Европейской комиссии, которая имеет два месяца для собственного заключения и еще дополнительно два месяца, если это понадобится. Начало работы СП2 без разрешений приведет к применению к нему санкций.

"Правда есть еще один "технический" вопрос. К моменту физического запуска газа по трубе, эта труба должна получить сертификат безопасности независимого международного сертификатора. Nord Stream-2 AG отказывается комментировать, какая сертификационная компания будет обслуживать СП2 и привлечена ли эта компания к процессу предварительной проверки. Продолжительность этапа - от одного месяца до одного года", - добавила Зеркаль.

Ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что Украина в ходе визита Файхта хотела бы услышать, как Германия намерена реализовывать планы устроить в Берлине или Брюсселе переговоры с европейскими компаниями и, возможно, "Газпромом" о гарантиях транзита через Украину после 2024 года.

Как сообщалось, администрация президента США Джо Байдена ввела санкции против нескольких компаний, поддерживавших "Северный поток-2", но не против самой компании-оператора этого проекта. В руководстве США посчитали, что введение санкций против Nord Stream-2 AG ухудшит отношения Штатов с их ключевым союзником Германией, но не остановит проект.

Летом 2021 года США и ФРГ согласовали общую позицию по теме "Северного потока-2". В частности, Берлин обязуется принимать меры в случае, если РФ будет использовать поставки энергоносителей для оказания давления на другие страны. В "Газпроме" назвали совместное заявление Джо Байдена и Ангелы Меркель по СП2 декларативным, которое по своей правовой природе не является юридически обязывающим документом.

В начале сентября "Газпром" сообщил, что морская часть второй нитки газопровода "Северный поток-2" технически завершена. Тем не менее, сохраняется ряд бюрократических барьеров, которые компании предстоит преодолеть, прежде чем, газопровод будет запущен.

"Северный поток-2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. На минувшей неделе "Газпром" сообщил о завершении его достройки и намерении запустить в действие до конца текущего года.

Источник

Зеркаль, Северный поток 2
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