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Торжества в Черногории: делегация УПЦ приняла участие в интронизации нового митрополита

05.09.2021 / 20:50
Торжества в Черногории: делегация УПЦ приняла участие в интронизации нового митрополита
Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Антоний (Паканич) от имени Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия зачитал поздравление новому Черногорско-Приморскому митрополиту и подарил ему архиерейский жезл

Делегация Украинской Православной Церкви в составе управделами митрополита Бориспольского и Броварского Антония и митрополита Тернопольского и Кременецкого Сергия 5 сентября приняла участие в торжествах по случаю интронизации нового митрополита Черногории.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук митрополита Антония (Паканича), чин интронизации новоизбранного митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия (Мичовича) состоялся в Цетинском монастыре после Божественной литургии, которую возглавил Патриарх Сербский Порфирий.

В кафедральном соборе Воскресения Христова Подгорицы также состоялась торжественная Божественная литургия, которую возглавил иерарх Иерусалимской Православной Церкви архиепископ Катарский Макарий, которому сослужили представители Поместных Церквей, а также делегация Украинской Православной Церкви - управделами митрополит Бориспольский и Броварской Антоний и митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий.

После литургии в соборе состоялась торжественная встреча Патриарха Порфирия и митрополита Иоанникия.

Митрополит Антоний (Паканич) от имени Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия зачитал поздравление новому Черногорско-Приморскому митрополиту и подарил ему архиерейский жезл, а митрополит Сергий - список Почаевской чудотворной иконы Божьей Матери.

Источник: Inpress.ua
упц, черногория, митрополит Антоний, Сербская церковь
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