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На Виннитчине сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ

05.09.2021 / 21:30
На Виннитчине сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Иоанно-Богословский храм села Красноселка Гайсинского района находился под угрозой захвата с 2019 года после проведения незаконного собрания жителей села о переподчинении храма ПЦУ

На Винниччине в селе Красноселка представители Православной Церкви Украины захватили Иоанно-Богословский храм Тульчинской епархии Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на tulchin-eparchia.org.ua, о незаконном действии рейдеров проинформировал благочинный Бершадского церковного округа протоиерей Олег Мураховский.

По его словам, в 10 часов утра 3 сентября ему позвонили жители села и рассказали, что на территории ранее опечатанного полицией Иоанно-Богословского храма представители ПЦУ во главе с Ростиславом Процаниным и Сергеем Ярко срывают двери на прицерковном доме, в котором община УПЦ временно проводила богослужения. В это время возле храма уже находились два автомобиля полиции, якобы для «обеспечения охраны правопорядка». Священника сельской общины УПЦ иерея Андрея Козюка представители ПЦУ заставляли войти в прицерковной дом, в котором нападавшие разбили окна и двери, чтобы он забрал свои вещи, «потому что завтра их там не будет».

После звонка на горячую линию МВД полиция начала сбор заявлений и объяснений. Но к этому времени Ростислав Процанин – организатор захвата храма, уже уехал.

«По словам заместителя председателя Бершадской ОТГ господина Нечитайло, у него уже было «устное распоряжение руководства» по обеспечению «правильного» решения вопроса о храме. Создается впечатление, что высокие сторонники Фанара, после завершения визита патриарха Варфоломея в Киев, «дали команду» для всех органов местной власти, чтобы она способствовала захвату и переоформлению храмов УПЦ, в том числе и на Бершадщине, в пользу так называемой ПЦУ, не дожидаясь окончательных решений Высшей судебной власти Украины», – отмечается в сообщении.

4 сентября представители ПЦУ отслужили в захваченном Иоанно-Богословском храме «благодарственный молебен». Рейдеры выразили благодарность сотрудникам правоохранительных органов за обеспечение правопорядка на территории храма и прилегающей к нему территории. По их словам, община ПЦУ зашла в храм «на основании решения судов всех инстанций».

Как сообщалось, Иоанно-Богословский храм села Красноселка Гайсинского района находился под угрозой захвата с 2019 года после проведения незаконного собрания жителей села о переподчинении храма ПЦУ. Община Украинской Православной Церкви отстаивала свое право на храм и прицерковный дом в судебном порядке. Все это время богослужения в храме не совершались – он был опечатан полицией.

Источник: Inpress.ua
упц, Винницкая область, захват храма
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