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США призвали РФ вывести свои силы из Украины, вернув ей полный контроль над всеми международно-признанными границами

06.09.2021 / 09:46
В посольстве Соединенных Штатов Америки призвали Российскую Федерацию в контексте 7-й годовщины подписания Минских соглашений вывести свои силы из Украины, вернув Украинскому государству полный контроль над всеми международно-признанными границами.

Об этом сообщила пресс-служба американского дипведомства в Твиттере.

"В 7-ю годовщину Минского протокола мы призываем Россию полностью выполнить свои обязательства, вывести свои силы из Украины и вернуть Украине полный контроль над ее международно-признанными границами", - говорится в сообщении.

В посольстве призвали Российскую Федерацию взять на себя ответственность за прекращение конфликта, который она начала на востоке Украины.

Минский протокол (Минские соглашения) - документ, подписанный 5 сентября 2014 года в Минске в здании "Президент-отеля", предусматривавший, в частности, прекращение огня на территории Донецкой и Луганской областей Украины. Полное название - "Протокол по итогам консультаций Трёхсторонней контактной группы относительно совместных шагов, направленных на имплементацию Мирного плана президента Украины Петра Порошенко и инициатив президента России Владимира Путина".

Источник

США, войска, РФ
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