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Патриарх Кирилл объяснил, почему богатые люди часто становятся жадными

05.09.2021 / 19:40
Патриарх Кирилл объяснил, почему богатые люди часто становятся жадными
Источник: patriarchia.ru
Не от количества денег зависит счастье человека, а от состояния его души

Не от количества денег зависит счастье человека, а от состояния его души.

Об этом сказал Патриарх Кирилл в проповеди, сообщает patriarchia.ru.

«Жадность не является производной от богатства. Очень часто, по греховности своей, люди, обладающие большими материальными средствами, становятся жадными, но это не обязательно. Можно быть богатым и добрым, бедным и жадным. Но чаще бывает так, что богатый человек жаден, потому что он всеми силами охраняет накопленное богатство и нередко не желает делиться им с другими. А ведь чем больше человек имеет, тем больше у него обязательств пред Богом разумно распределить и распорядиться своими средствами», — сказал Предстоятель РПЦ.

Патриарх призвал людей, а особенно богатых, помнить, — «чем больше получили из рук Божиих или по попущению Божиему, тем больше нужно отдавать другим, и только доброта, только способность разделять свои ресурсы с другими будут обеспечивать оправдание в глазах Божиих».

Предстоятель пожелал, чтобы Господь помогал благоразумно распоряжаться теми плодами, которые по воле Божией у каждого имеются в большей или меньшей мере, «и тогда в ответ на нашу способность разделять свои собственные ресурсы с другими Господь дарует и благополучие в жизни земной, и спасение в жизни вечной».

В завершении он напомнил, что не от количества денег зависит счастье человека, а от состояния его души. «А радость, мир и все то, что называем человеческим счастьем, источником своим имеют не материальное состояние, а благодать Божию», — заключил Патриарх Кирилл.

Источник: Inpress.ua
патриарх кирилл
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