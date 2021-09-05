Войти | Зарегистрироваться
18:42

воскресенье,
05 сентября
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит УПЦ рассказал, почему вредно быть любопытным

05.09.2021 / 18:15
Митрополит УПЦ рассказал, почему вредно быть любопытным
Источник: Центр информации УПЦ
Любопытство – это психологическое состояние, когда человек чем-то интересуется спонтанно, чаще всего без цели, просто для удовлетворения страсти

Любопытство – это психологическое состояние, когда человек чем-то интересуется спонтанно, чаще всего без цели, просто для удовлетворения страсти.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука во время проповеди.

«Человеческая природа так устроена, что всё любопытно, всё интересно. Что вокруг говорят и пишут? Что собираются делать и что уже сделали? Кто-то скажет, что любопытство вовсе не является недостатком. Более того, именно благодаря ему человек достигает значительных успехов в жизни. Именно любопытство заставляет его идти к заветной цели, не замечая препятствий. Но на самом деле это не любопытство, а любознательность. А это уже совсем другое дело», — сказал митрополит Лука.

Он считает, что зачастую удовлетворенное любопытство приводит человек не к успеху, а к зависти, которая является страшным духовным недугом. «За любознательностью стоит Господь, а за любопытством – враг рода человеческого. Он таким образом нас искушает», — сказал митрополит Лука.

Владыка отметил, что любопытство – это психологическое состояние, когда человек чем-то интересуется спонтанно, чаще всего без цели, просто для удовлетворения страсти.

«Недаром в народе сложили поговорку о вреде этой пагубной привычки. Но даже знания о вреде этой склонности не каждого человека способны остановить и не вмешиваться в чужие дела. Допустим, человек хотел что-то узнать и наконец-то узнал. Что ему дала эта новая информация? Она помогла ему что-то изменить в своей душе, сделать что-то хорошее? Человек после этого обратился к Богу, постарался что-то изменить в жизни? К сожалению, так бывает не так часто. Чаще всего, одна информация порождает другую, а затем предается с многочисленными дополнениями в зависимости от уровня культуры и образования говорящего», - сказал архиерей.

Митрополит Лука пожелал никогда не завидовать и поступать так, как велит нам Господь.

«Каждый имеет свой уровень образования и уровень культуры. Все разные, но одно общее – желание следовать за Христом. Пусть же это желание никогда не пропадает и помогает уверенно идти по жизненному пути», - заключил архиерей.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Лука
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
5 сентября
4 сентября
3 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.