На Волыни освятили новый храм УПЦ вместо захваченного сторонниками ПЦУ

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В Норвегии снова отложили снятие ограничений против COVID-19
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Население планеты превысит 11 миллиардов к концу столетия - ООН
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15:23
Не менее восьми человек погибли из-за урагана "Ида", обрушившегося на северо-восток США - СМИ
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14:21
Следствие по МН17 просит жителей Курска помочь установить членов расчета "Бука", из которого был сбит авиалайнер
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Медицинские власти ЕС не видят срочной необходимости в третьей дозе вакцины от COVID-19
- 17:12
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США выделили Украине 45 млн долларов гумпомощи
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Укроборонпром в США договорился о проектах на 2,5 миллиарда долларов
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Шмыгаль призывает местные власти "не перегнуть" с тарифами на тепло и горячую воду
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14:21
Зеленский обсудил с министром энергетики США угрозы "Северного потока-2"
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Даже неполный запуск "Северного потока-2" втрое сократит транзит Украины – министр
- 15:54
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Топ-9 самых модных длинных летних платьев - актуальные модели этого лета28.07.2021 / 11:06Последние новости рубрики
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В Киеве открыли документальную выставку "Холокост"03.09.2021 / 06:06Последние новости рубрики
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07:03
Нацполиция разоблачила банду, которая незаконно завладела недвижимостью в Киеве на 72 млн грн.
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09:56
На Хортице прошел один из концертов цикла "Украинский перезвон. Карильон и бандура"
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07:33
Ирландец нашел в сарае 800-летнюю кольчугу
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08:29
СБУ заблокировала схему продажи леса из заповедной зоны на Буковине
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08:26
В Киеве открылась выставка "Скифское золото"
- 07:03
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07:54
Легковушка въехала в частный дом на Черниговщине - двое погибли, остальные в больнице
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08:22
Аномальная погода: в Бразилии - снегопады и самая низкая температура за 65 лет
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07:14
Задержали третьего участника банды, которая ввезла из Ирана героина на миллиард
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09:02
Задержали мужчину, который за $50 тысяч пытался "продать" должность в ГБР
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08:41
Корабль Virgin Galactic с Брэнсоном на борту успешно слетал в космос
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