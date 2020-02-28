Митрополит Онуфрий заявил, что Церковь не должна поддаваться желанию политиков управлять ею

Политики иногда вмешиваются в церковную жизнь и хотят использовать Церковь в своих интересах, хотят управлять Ею, но Церковь не должна поддаваться на эти попытки.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сегодня сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий на пресс-конференции в Подгорице (Черногория).

«В последнее время события в Украине и Черногории находятся в эпицентре внимания всего православного мира. Мы прекрасно понимаем ситуацию, в которой находится ваша Святая Церковь, потому что нечто подобное переживала и частично продолжает переживать и наша Церковь. В церковной истории бывали как времена спокойного развития, так и времена мученичества и исповедничества. Однако Господь всегда находился со своим народом и никогда не оставлял свою Церковь. Уверены, что не оставит Господь Свою Церковь и теперь и поможет в переживаемых ею испытаниях и в Черногории, и у нас в Украине», - сказал Митрополит Онуфрий.

Блаженнейший рассказал о событиях, которые переживает Украинская Православная Церковь.

«Более 30 лет назад после падения коммунистического режима, еще до провозглашения независимости, в Украине возник раскол, который при поддержке некоторых представителей государственной власти и политиков существует и по сей день. К сожалению, этот раскол теперь вышел за рамки Украины и грозит разделить все мировое Православие. Украинские раскольники, которые без покаяния были приняты в общение Константинопольским патриархом его односторонним решением не имеют апостольского преемства. Это не только делает невозможным евхаристическое общение с ними, но и оскверняет Церковь Христову.

Прискорбно, что такими незаконными действиями нарушается не только принцип церковной соборности, апостольское преемство, но и оскверняется моральный образ Церкви Христовой. В связи с этим мне хотелось бы от имени Украинской Православной Церкви выразить признательность вашей Святейшей Сербской Православной Церкви за ту каноническую и святоотеческую позицию, которую вы заняли по непризнанию раскола в нашей стране», - сообщил Предстоятель УПЦ.

Митрополит Онуфрий напомнил статистические данные об УПЦ.

«Несмотря на испытания последних лет, наша Украинская Православная Церковь не только выстояла, не только осталась самой большой Церковью Украины, но стала еще сильней. Сегодня наша Церковь насчитывает 53 епархии, около 12300 приходов, 250 монастырей. В лоне Украинской Церкви несут послушание более 100 архиереев, 12400 священнослужителей, 4600 монашествующих, которые окормляют многомиллионную украинскую паству», - сказал он.

Блаженнейший подчеркнул, что «Церковь не может меняться в угоду и требованиям человеческим. Мы понимаем, что Церковь неудобна для греховного человека, который привык жить по своим страстям. Однако не Церковь должна меняться и подстраиваться под требования грешной человеческой природы, меняться должен сам человек, человек должен стараться стать лучше, чище и уподобляться Христу. Святой апостол Павел говорит: "Подобни мне бывайте, якоже аз Христу" (1Кор. 4:16)».

Митрополит Онуфрий сказал верующим Черногории, что их пример является вдохновляющим для украинцев.

«Нас приятно удивляют ваши (верующих Черногории – ред.) многочисленные крестные ходы, которые охватили уже около половины населения страны и которые совершаются на укрепление духовности и на защиту ваших святынь. Нас приятно удивляет ваше стояние в вере, ваша сплоченность и возрождение православной веры в Черногории. Для нас, православных украинцев, ваш пример является очень вдохновляющим. Мы сегодня здесь с вами, чтобы не только разделить радость праздника, но и чтобы подтвердить еще раз истинность Библейских слов, которые говорят: "Брат от брата помогаем, яко град тверд и огражден" (Притч. 18, 19)», – подытожил Предстоятель УПЦ.

Как сообщалось, Блаженнейший Митрополит Онуфрий пребывает с трехдневным визитом в Черногории.