Митрополит Антоний – о том, кому открывается Бог

Только смиренной душе открывается Бог, душе, смирившейся перед Его волей.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Что нужно душе на земле? Встретиться с Богом. Величайшее чудо для души – познание своего Создателя и Его любви.

Невозможно познать Бога без Его воли. Как ошибаются гордецы, думая, что они в состоянии познать Всевышнего по своему желанию. Они ищут не Божьего, а своего. Все земное, человеческое ограниченно, несовершенно. Бог познается только Духом Святым. Сам Творец призывает нас к поискам Себя», - сказал митрополит Антоний.

Владыка процитировал преподобного Силуана Афонского: «А когда познает душа Господа, то от радости забывает солнце и всю тварь и оставляет заботу о земном знании».

Управделами УПЦ отметил, что «пренебречь Богом – значит думать денно и нощно только о житейском, все силы посвящать земным делам, суете. Мы пренебрегаем Всевышним, когда думаем, что сами можем отправиться на Его поиски, если нам будет угодно. Мы ничего не можем. Может лишь Бог».

Митрополит Антоний процитировал Екклезиаста: «Суета сует, – всё суета! Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки».

Владыка отметил, что эти слова - о сути вещей, о смысле жизни.

«Но мы ничего не слышим, не ценим и не запоминаем. Продолжаем толочь воду в ступе. Тратим бесценное время впустую, вкладываем все силы в ненужное, наносное, невечное. Сказано же: Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем.

Но мы упрямо пытаемся найти что-то новое в этом мире, тратим на это жизнь, ложно радуясь найденной «новизне», однако это же самообман. Мир тешит себя подделками и копиями, отказываясь от Оригинала. Все новое исходит исключительно от Бога, оно не имеет конца, границ, не устаревает.

Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот, это новое»; но это было уже в веках, бывших прежде нас», - рассказал митрополит Антоний.

Архиерей подчеркнул, что «самый большой грех – наша невосприимчивость к Слову Твоему, наше неверие».