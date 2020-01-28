Фигурант дела Гандзюк изменил внешность и походку, его нашли по отпечаткам

Об этом рассказали во время пресс-конференции в понедельник спикер генерального прокурора Болгарии Сийка Милева, районный прокурор города Бургас Георгий Чинев и глава Национальной полиции Болгарии Христо Терзийский, сообщает болгарский сайт Flagman.

Как отметила Милева, в Болгарию прибыла делегация украинских правоохранителей во главе с заместителем генпрокурора Украины Виктором Трепаком. 23 января состоялось совещание с участием генпрокурора Болгарии Ивана Гешева, во время которого очертили план задержания.

«24 января 2020 года на территории Бургаса во время спецоперации полиции было задержано разыскиваемое лицо. Личность задержанного была установлена с помощью изъятых отпечатков пальцев”, - сказала Сийка Милева.

По ее словам, во время обысков в доме нашли два паспорта — один международный, а другой национальный, а также сим-карты.

В то же время районный прокурор города Бургас Георгий Чинев рассказал, что сначала Москаленко задержали на 72 часа. Сейчас в Бургасский райсуд направлено ходатайство о его аресте на 40 суток.

В свою очередь глава Национальной полиции Болгарии Христо Терзийский рассказал, что Москаленко пересек границу в населенном пункте Дуранкулак и в дальнейшем официально не регистрировался.

Вместе с ним в Болгарии проживала и его жена.

По словам Терзийского, задержанный изменил внешность и даже походку, чтобы его нельзя было идентифицировать.

Напомним, на территории Болгарии 24 января задержали Алексея Москаленко (Левина), который разыскивался по подозрению в причастности к нападению на активистку Екатерину Гандзюк.

Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела. Гандзюк перенесла несколько операций, но 4 ноября умерла.

По подозрению в причастности к ее убийству были задержаны пять человек, а 12 ноября 2018 года стало известно об аресте Игоря Павловского - бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.

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