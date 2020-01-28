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Варшавский Митрополит не отказывался от приглашения посетить Собор Предстоятелей

28.01.2020 / 13:52
Варшавский Митрополит не отказывался от приглашения посетить Собор Предстоятелей
Митрополит Савва Источник: РИА Новости
Ранее в СМИ появилась информация о том, что митрополит Савва отклонил приглашение патриарха Иерусалимского Феофила III посетить собор

Митрополит Варшавский и всей Польши Савва не отказывался от приглашения посетить собор предстоятелей православных церквей в Иордании для обсуждения проблем православного единства.

Об этом сказал отец Георгий, помощник митрополита Саввы, сообщают «РИА Новости».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что митрополит Савва отклонил приглашение патриарха Иерусалимского Феофила III посетить собор.

«Это неправда. Не отказывался. Если будет официальная дата, думаю, что будет участвовать», - заявил отец Георгий.

Ранее Иерусалимский Патриарх Феофил III предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться в Иордании для решения проблемы раскола православного мира. Инициатива была озвучена во время его визита в Москву в ноябре 2019 года. Аналогичное предложение высказали и глава Албанской Церкви архиепископ Анастасий, а также ряд иерархов Элладской и Кипрской Церквей.

Источник: Inpress.ua
православие
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