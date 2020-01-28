Представители УПЦ обговорили с Министром культуры пути сотрудничества

Председатель Информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент и председатель Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов приняли участие во встрече Министра культуры, молодежи и спорта Украины Владимира Бородянского с Советом Церквей.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Институт религиозной свободы, результатом встречи министра культуры с религиозными деятелями стала договоренность о дальнейшем диалоге и взаимодействии.

«Во время встречи были обсуждены актуальные вопросы взаимодействия ВСЦиРО и культуры для обеспечения прав и свобод граждан Украины о свободе совести и вероисповедания.

Министр Владимир Бородянский предложил членам Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций ежеквартально встречаться, а поправки к законопроектам совместно нарабатывать в формате рабочей группы. Среди перспективных направлений сотрудничества он назвал сотрудничество в сфере противодействия домашнему насилию и социального служения, в частности в сфере ресоциализации наркозависимых лиц», - сообщается на сайте Института религиозной свободы.

Религиозные деятели предложили скорректировать отдельные положения законопроекта 0931 и проекта Закона о СМИ с целью недопущения ограничения свободы совести и самовыражения под лозунгами борьбы с дискриминацией.

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций предложил также отменить запрет для религиозных организаций на создание телеканалов, которая до сих пор действует со времен советской власти.

Участники встречи согласились, что для развития эффективного взаимодействия с правительством важным является восстановление межведомственной Комиссии по вопросам реализации прав религиозных организаций, созданной при Кабинете Министров Украины в 2008 году.