Войти | Зарегистрироваться
14:50

вторник,
28 января
Онлайн
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

КСУ отказался рассматривать законы об особом статусе Донбасса и амнистии

28.01.2020 / 13:19
Большая палата Конституционного Суда отказалась открывать производство относительно конституционности законов об особом порядке самоуправления в ОРДЛО и амнистии участников событий на Донбассе.

Соответствующее решение было принято во время заседания в понедельник, 27 января, информирует пресс-служба суда.

В частности, отмечается, что КС рассматривал вопрос о возможности открытия производства в деле по конституционному представлению 53 народных депутатов относительно конституционности законов "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", "О недопущении преследования и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой и Луганской областей".

"Вынесено Постановление Большой палаты Конституционного Суда Украины об отказе в открытии конституционного производства”, - отметили в суде.

Напомним, в июле 2019 года группа народных депутатов направила в КС представление относительно конституционности положений указанных законов.

В то же время в декабре 2019 года парламент принял изменения к закону "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", согласно которым срок его действия продлен до 31 декабря 2020 года.

Впоследствии Президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении еще на год закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Источник 

амнистия, Донбасс, КСУ, особый статус
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
28 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.