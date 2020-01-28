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Управделами УПЦ объяснил как молодежь определяет авторитет Церкви

28.01.2020 / 13:00
Управделами УПЦ объяснил как молодежь определяет авторитет Церкви
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Антоний напомнил, насколько важно проводить работу с молодежью

Авторитет Церкви определяется числом воцерковленной молодежи.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом заявил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) в эфире программы «Церковь и общество».

«Церковь - это не стены храмов, а это сообщество людей, которых объединяет вера в Господа Иисуса Христа и стремление жить согласно с заповедями Божьими. Все социологические исследования как раз и акцентируют свое внимание на возрастном срезе прихожан. И авторитетность любого религиозного сообщества также определяется через наличие в этом сообществе молодых людей», - отметил митрополит Антоний.

По его словам, важную роль в этом вопросе играет число молодых и активных прихожан, а также число желающей стать священнослужителями и монахами молодежи.

«Это особенно важно, поскольку через монашескую жизнь как раз определяется живая сила Церкви Христовой. Поэтому, именно в этой парадигме, в этих показателях определяется авторитетность Церкви в обществе», -объяснил владыка.

Митрополит Антоний напомнил, насколько важно проводить работу с молодежью.

«Теперь священник, церковные люди должны иметь в виду, что особое внимание следует уделять именно молодежи. Это не просто настоящее нашей Церкви, это и будущее нашей Церкви», – заключил митрополит Антоний.

Источник: Inpress.ua
упц, митрополит антоний
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