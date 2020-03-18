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Митрополит Онуфрий расскажет, с помощью чего может совершенствоваться каждый

18.03.2020 / 16:08
Митрополит Онуфрий расскажет, с помощью чего может совершенствоваться каждый
Митрополит Онуфрий Источник: Центр информации УПЦ
Новый выпуск программы «Слово Предстоятеля» выйдет в эфир в субботу, 21 марта в 07.10, на телеканале «Интер»

Человек совершенствует себя с помощью поста, молитвы и творения добрых дел.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе программы «Слово Предстоятеля», опубликованном на странице телеканала в Фейсбук.

«Пост - это та добродетель, которая приносит человеку большую пользу. Человек становится прекрасным, сильным, благородным», - сказал Митрополит Онуфрий.

Он подчеркнул, что в пост важно творить милостыню.

«Особым добрым делом является милостыня. И даже если она сделана невольно, Бог принимает эту милостыню. Пусть Господь помогает нам творить добро», - пожелал Блаженнейший.

Новый выпуск программы «Слово Предстоятеля» выйдет в эфир в субботу, 21 марта в 07.10, на телеканале «Интер».

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Онуфрий
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