На въезд в захваченный Крым и выезд из него ввели ограничения

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины

Распоряжением Кабинета министров №291-р работа КПВВ на админграницах с полуостровом приостановлена до 3 апреля, если не будет принято иное решение.

В этот период будут пропускать:

На временно оккупированную территорию только граждан Украины и членов их семей, место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано в АР Крым или Севастополе, а также их транспортные средства, грузы и прочее имущество.

С временно оккупированной территории граждан Украины, место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано за пределами АР Крым или Севастополь, а также их транспортные средства, грузы и прочее имущество.

Также будут пропускать лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, выезжающих с временно оккупированной территории АРК и Севастополя, а также их транспортные средства, грузы и прочее имущество.

Выезд из временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Напомним: в мире наблюдается пандемия и быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019. Им заболели уже более .182 тысяч человек.

На вечер 16 марта в Украине зарегистрировано 7 случаев заражения коронавирусом. Одна женщина умерла. Два случая зарегистрировали в Киеве: студент, который контактировал с умершей, и женщина, посещавшая французский курорт. Остальные больные – в Черновицкой области.

Также в инфекционном отделении Черновицкой областной больнице скончалась женщина, которая находилась на лечении с подозрением на COVID-19.

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